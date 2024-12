Új, futurisztikus eszközt mutatott be a kínai rendőrség: a Rotunbot névre keresztelt, gömb alakú robot nemcsak figyelmeztet, hanem komolyabb eszközökkel is rendelkezik, hogy hatékonyabban tudja segíteni az egyenruhások munkáját.

A Rotunbot egy durván 0,5 méter magas, gömb alakú robot, amelyet egy hatalmas gumiabroncs vesz körül. Az eszköz belsejében találhatóak a működéshez szükséges motorok, számítógépek és a fegyverzet. A robot akár 35 km/órás sebességgel is képes haladni, és ezt a tempót néhány másodperc alatt éri el, szóval nem érdemes azzal próbálkozni, hogy valaki futva menekül előle.

Az RT-G kódnéven is emlegetett droidot a Csöcsiang Egyetem kutatói fejlesztették ki a Shenzenben működő Logon Technology megbízásából. A 125 kilogrammos szerkezet nemcsak gyors, hanem strapabíró is: bírja az eséseket, ütéseket, és még szélsőséges körülmények között is működőképes marad – legalábbis ezt állítják a készítők.

A Rotunbot felszerelései közé tartozik

a hálóvető,

a könnygázfecskendő

és néhány hangszóró, amelyből többek között ez is elhangzik: „Ha le tudsz győzni, börtönbe kerülsz, ha veszítesz, akkor kórházba.”

A robot autonóm módon képes gyanúsítottakat követni, azonosítani, és a hálóvető segítségével akár el is fogja őket, ha szükséges. Kialakítása révén könnyen mozog nagy tömegben és nehezen elérhető helyeken is.

Bár a Rotunbot technológiailag lenyűgöző, sokakban kérdéseket vet fel az ilyen eszközök alkalmazása. Vajon tényleg ezek a robotok jelentik a jövő rendfenntartását? Érdemes-e inkább olyan programokra fordítani a forrásokat, amelyek a megelőzést, a rehabilitációt és a társadalom sérülékeny tagjainak támogatását célozzák?