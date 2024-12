MEGÁLL AZ ÉSZ #79 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 📺 Az aquaplaningről és annak veszélyeiről már korábbi retro és „Megáll az ész” videóinkban beszéltünk, most azonban hoztunk kettő esetet, amit kameráink rögzítettek nem is olyan régen. ❓𝐃𝐞 𝐦𝐢 𝐢𝐬 𝐚𝐳 𝐚𝐳 𝐚𝐪𝐮𝐚𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠? A vízenfutás akkor következik be, amikor a gumiabroncsok elvesztik a tapadást az úttal a vízréteg miatt, és az autó irányíthatatlanná válik. 🖐🏼 Sokan elfelejtik, de az autók, 4 (!) tenyérnyi felületen érintkeznek csak a burkolattal! 🫨 Így, ha valaki a körülményekhez képest gyorsan halad, az abroncsok nem tudják kiszorítani a vizet maguk alól, vízréteg kerül a gumik és a burkolat közé, az autó pedig úgy kezd csúszni, mintha jégen menne. ‼️ Nem kell túl gyorsan haladni, elég ha az időjárási körülményekhez képest megyünk gyorsan. Ez a relatív gyorshajtás. 💡𝐇𝐨𝐠𝐲𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐮̈𝐥𝐡𝐞𝐭𝐨̋ 𝐞𝐥? 🔹 Esős időben csökkentsük a sebességet, erre a VJT-ken is fel szoktuk hívni a figyelmet. 🔹 Kerüljük el a hirtelen mozdulatokat, a gyorsulást és a hirtelen fékezést. 🔹 Az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk. 📣 𝐌𝐢𝐭 𝐭𝐞𝐠𝐲𝐞́𝐥, 𝐡𝐚 𝐦𝐞́𝐠𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐤𝐨̈𝐯𝐞𝐭𝐤𝐞𝐳𝐢𝐤? 🔹 Ne fékezz hirtelen, ne rántsd el a kormányt. 🔹 Emeld le a lábad a gázról, és hagyd, hogy az autó fokozatosan lassuljon. 🔹 Tartsd stabilan a kormányt, amíg visszanyered az irányítást. 💭 Az első esettel kapcsolatban egy nagyon fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmet: Ha bármilyen okból kifolyólag el kell hagynod az autódat az autópályán, az első dolgod az legyen, hogy láthatósági mellényt veszel és utastársaiddal együtt, ha teheted a szalagkorláton kívül hívj segítséget, így gondoskodsz a saját és társaid biztonságáról. 🫵 Mindenkit hazavárnak, Téged is!