Németországban az autópálya még mindig a tempós haladás egyik kiemelt övezete. Ehhez tartják magukat, és bár sok helyen a nagy forgalom, a sok helyi korlátozás miatt nem valósul meg a korlátlan szakasz idilli állapota, de azért sok helyen még lehet haladni.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy felelőtlenül, ész nélkül száguldhatnánk. A német hatóság tudja, mi jelent valós veszélyt. A nagy sebességű közlekedés során egy felkészült sofőr a megfelelő technikai állapotban lévő autójával képes biztonságos közlekedésre. Ezt vallják a németek.

Azonban van egy tényező, amire ők is komolyan lecsapnak: a követési távolság. Mert ez tényleg veszélyt jelent, a másik autót agresszívan letolni a belsőben 170 km/órával már komoly büntetést ér náluk is. Ezt most egy Mercedes sofőrje tapasztalta meg a saját bőrén, aki pechére pont egy civil rendőrautót akart eltakarítani az útból.

A rendőröket akarta lenyomni

A németországi A20-as autópályán, Grimmen közelében (Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban) történt az eset: egy civil rendőrautó haladt több mint 170 km/órás sebességgel a belső sávban, amikor hirtelen egy Mercedes „nagy lendülettel” megközelítette. Az autót vezető 60 éves férfi azonban nem sejtette, hogy éppen egy rendőrségi videóautóra tapad rá. A rendőrség beszámolója szerint a Mercedes-sofőr a több mint 300 méteres távot meghatározó mérési szakaszon alig több mint 13 méteres távolságot tartott az előtte haladó járműhöz képest.

Amikor a rendőrségi jármű átsorolt a külső sávba, a Mercedes 250 km/órára gyorsítva hajtott tovább a belső sávban. Végül a rendőrök megállították a sofőrt, az ellenőrzés során a 60 éves férfi érdekes elmélettel állt elő. A rendőrök szerint a sofőr azt az „abszurd” történetet adta elő, hogy szerinte az autópályák sebességkorlátozás nélküli szakaszain a belső sávot kizárólag olyan járművek használhatják, amelyek legalább 200 km/órával haladnak. A rendőrség közleménye szerint ez az álláspont semmiképpen sem elfogadható a közúti közlekedésben.

Németországban büntetnek érte, nálunk még csak terv A friss KRESZ változtatásai között a legújabb információk szerint szerepelhet a követési távolság pontosítása is. Szeretnék másodperces szabályozással kiegészíteni a mostani KRESZ-t. Egy konkrét példa erre, autópályán a tervek szerint kötelező lesz két másodperces távolságban követni az előttünk haladót. Két másodperc reakcióidő azt jelenti, hogy 130 km/órás sebességnél ennyi idő alatt 72,2 méter a megtett távolság, ez nagyjából megegyezik a mostani sztrádás útburkolati jelek közötti útszakasznak. Lakott területen kívül egyéb úton egy másodperc a javaslat.

A rendőrség tájékoztatása szerint a követési távolság be nem tartása miatt az autós legalább 320 eurós (130 ezer forint) pénzbírságra számíthat, és valószínűleg két hónapra elveszik a jogosítványát. Ez azonban viszonylag enyhe büntetésnek számít.

A rendőrök megjegyezték, hogy a különösen agresszív vezetési stílus – például ha a sofőr villogtat a fényszóróval, hogy nyomást gyakoroljon – akár kényszerítésnek is minősülhet, ami már bűncselekménynek számít, és súlyosabb büntetést vonhat maga után. Hasonló szigor érvényes az illegális autóversenyek esetében is, amelyekhez nem feltétlenül szükséges két résztvevő.