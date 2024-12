Úgy tűnik, mintha az orosz autóipar néhány évtizedet visszamenne az időben: az AvtoVAZ, a Lada gyártója még mindig karburátoros motorokat készít. Persze szó sincs arról, hogy újabb modellekbe emelnék be ezt az ősi technikát, a motorokat kizárólag alkatrészként értékesítik.

A régi technikát nem pár veterános örömére készítik, a jelenség inkább ügyes alkalmazkodás az ügyféligényekhez. Az orosz gyártó felismerte, hogy még mindig rengetegen használnak régi Zsigulikat, így az új motorok gyártásával stabil vásárlóbázist szolgálhat ki, miközben nincs szükség a szankciók miatt nehezen beszerezhető külföldi gyártású, modern alkatrészekre.

Bár az 1980-as évek végére a nyugati piacon a karburátor helyét átvette az elektronikus üzemanyag-befecskendezés, Oroszországban ez a megoldás továbbra is népszerű maradt, különösen a régi típusú Ladák tulajdonosai között.

Az újra gyártott motorok ára is vonzó: egy VAZ-2103-2108 modellhez készült négyhengeres motor mindössze 110 000 rubelbe (kb. 135 000 Ft) kerül, míg az Oka motor még ennél is olcsóbb, 90 000 rubel (kb. 110 000 Ft). A blokkok teljesen felszereltek, csak be kell rakni őket a kocsiba.

Bár nálunk is akadnak rajongói a régi szocialista modelleknek, Európában kevésbé valószínű, hogy a Skoda mondjuk újra gyártásba venné a régi motorokat. Az autók többsége már bontókban végezte, itt nincs már tömeges igény, és az ilyen feladatokat általában a kisebb műhelyekben is meg tudják oldani.