Olvasónk csütörtök este a II. kerületi Zsigmond téren járt, amikor beállt egy BMW mögé a piros lámpánál. A szlovákiai egyedi azonosítóra vándorolt és azonnal meg is ragadt a tekintete, ugyanis a rendszámtáblán a NO L1M1T karakterkombináció szerepelt. Természetesen az üzenete az, hogy „no limit”, azaz „nincs határ”.

Gyaníthatóan egy M4 Competition látható a képen, ami ebben a formában a második generációját tapossa, azonban az igazság az, hogy már a hatodik éránál tart. Erre az a magyarázat, hogy eleinte a klasszikus sportmodell kupéváltozatát is M3 néven forgalmazták, de a 2020 végén bekövetkezett korszakváltásnál átkeresztelték.

Ami viszont nem változott, az a 3,0 literes, ikerturbós, soros hathengeres motor, ami 5500-as percenkénti fordulaton 510 lóerőt, míg 2750–5000 közötti fordulatszám mellett 650 Nm-es nyomatékot ad le – igény szerint – csak a hátsó vagy mindkét tengelyre. A driftprogrammal is kecsegtető M4 Competition álló helyzetből 3,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, de akár 290 km/óráig is felkúszik a sebességmérő mutatója.

A BMW magyarországi importőrénél 35,4 millió forintról indul a típus ára.

Aki jobban megismerné a modellt, annak ajánljuk figyelmébe a tesztünket, ami ide kattintva érhető el:

Egyedi rendszám harmadáron?

Magáról a rendszámról is érdemes még ejteni néhány szót, hiszen korábban a Vezess kiemelten foglalkozott azzal, hogyan működnek az egyedi azonosítók az északi szomszédjainknál.

Szlovákiában nemcsak egyszerűbb, de olcsóbb is a rendszer: egy-egy egyedi rendszámért 331 euró kérnek el, ami még a mostani, gyengébb árfolyam mellett is 136 ezer forintnak felel meg. Ezzel szemben Magyarországon csaknem a háromszorosát, 435 ezer forintot kell fizetni érte, éppen ezért itthon nem is vált ki akkora érdeklődést.

Igényeiket a szlovákok ráadásul az otthonuk kényelméből, az interneten is benyújthatják, a hét karaktert pedig néhány kivételtől eltekintve szabadon választhatják meg. Amire figyelni kell, hogy a címer előtt egyik karakter sem lehet szám, továbbá a választott azonosító nem egyezhet meg a sorozatrendszámok formátumával.