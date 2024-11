Donald Trump elnöksége minden téren felkavarhatja a jelenleg megszokott szabályozásokat az Egyesült Államokban. Többek között az önvezető autókra vonatkozó törvényeket is radikálisan át akarják írni. A Carscoops.com cikke szerint Trump közlekedéssel foglalkozó csapatának egyik legfontosabb feladata lesz, hogy gyorsan zöld utat adjanak az önvezető autók legalizálásának.

A Közlekedési Minisztérium számára elsődleges fontosságú feladatként fogalmazzák meg egy szövetségi keretrendszer kidolgozását. A jelenlegi törvényi keretek még nem túl megengedőek az ilyen jellegű járművek forgalomba helyezésével kapcsolatban. Tömeges értékesítés jelenleg nem lehetséges, a konvencionális, megszokott kezelőszervek nélkül készült autókból évente mindössze 2500 darabot engednek az Egyesült Államok útjaira.

Vagyis nagyjából a kutatás-fejlesztésre elegendő mennyiség van engedélyezve jelenleg. Ezen változtatnának, Trump csapata kész gyorsan és radikálisan lesöpörni az eddig akadályokat, ami nem kis segítség lesz a Tesla számára. Elon Musk cége ugyanis előszeretettel tesztel félkész megoldásokat közúton, a szabálykörnyezet változása pedig erre még inkább lehetőséget adhat majd.

Mert radikális elképzelésből náluk sosincs hiány: így piacra dobhatják a régóta várt kétüléses robotaxit, a Cybercab-et, amiben már nem lesz kormánykerék, és a Model 3, Model Y típusokban elérhető részleges önvezető unkció, a Full Self-Driving csomag is profitálhat ebból a változásból. Jelenleg az előírások szerint a sofőrnek végig a volán mögött kell ülnie a rendszer aktív állapotában is, készen állva arra, hogy bármikor átvegye az irányítást. Valószínűleg ezt a biztonsági szabályt is kukába dobják majd, így lehet majd a hátsó ülésen szundikálni a Tesla tulajdonosoknak.