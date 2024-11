A nemzetközi szabványokhoz viszont igazodni kellett, így készült el az egyik legfurcsább cseh autó, a Tatra 613-3 TRT. A név jelentése: „Tatra Runway Tester”, vagyis „Futópálya-tesztelő”. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO, International Civil Aviation Organization) előírta, hogy 1989-től minden nemzetközi repülőtérnek rendelkeznie kell olyan eszközzel, amely képes mérni a felszálló- és leszállópályák tapadását.

Mivel a szocialista cseh vezetés nem akarta átvenni a külföldi technológiát, ezért házon belül oldották meg a dolgot: a Közlekedési Kutatóintézet brnói részlegét bízták meg a fejlesztéssel az 1980-as évek közepén. Az intézet 1989-re kifejlesztett egy rendszert, amely egy, a vezetőülés mögé szerelt ötödik kereket használt, amit a motorral hidrosztatikus hajtás kapcsolt össze.

A motor, néhány kiegészítő kompresszort leszámítva, nem különbözött a gyári megoldástól. Egy 3,5 literes, léghűtéses, V8-as blokk került bele, amely 168 lóerős teljesítményt és 270 Nm nyomatékot adott le, és akár 180 km/órás sebességre is képes volt gyorsítani a járművet. Az ajánlott mérési sebességek 65, 96 és 130 km/óra voltak.

Esőre is készültek

A mérőkereket hidraulikus emelőszerkezet engedte le a futópályára, aminek tapadása 250 és 1000 newton között volt állítható. Az autó jobb hátsó ülése helyére víztartályt szereltek, egy másik pedig az első motorháztető alatt kapott helyet. Ez lehetővé tette a pálya nedvesítését, hogy a tapadást vizes körülmények között is meg lehessen mérni. Így a konstrukció maximum 400 liter vizet tudott szállítani.

A mérőkerékre szerelt érzékelők adatok alapján számítógép kalkulálta ki a tapadás mértékét, majd az autó személyzete ezeket az információkat az irányítótoronynak továbbította. Az irányítók így pontos adatokat adhattak a közeledő pilótáknak, akik az ABS rendszert ennek megfelelően állíthatták be.

1989 tavaszán összesen három Tatra 613-3 TRT készült el, így a modell idén ünnepelte 35. évfordulóját. A speciális autót a brnói Nemzetközi Gépipari Vásáron mutatták be, és arról is szó esett, hogy más keleti blokk országokba is értékesítenék. Azonban 1989 őszén a keleti blokk szétesett, így több példány már nem készült.