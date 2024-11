A Honda már évtizedek óta töri az utat az alternatív üzemanyagok rögös ösvényén. Bár a közönség számára az első generációs Insight, illetve a 2000-es évek elején megjelent Accord és Civic hibridek tették igazán ismertté a Honda elektromosítással kapcsolatos erőfeszítéseit, kevesen tudják, hogy a Honda még a századforduló előtt, egy apró elektromos városi autóval, az EV Plus-szal mutatta meg mit tud.

Megelőzte korát

A ’90-es években Kalifornia légszennyezési hatósága (Air Resource Board) próbálta szigorítani a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos szabályokat, ezért olyan törvényeket fogadtak el, amelyek szerint 1998-ra az autógyártók eladásainak két százaléka zéró emissziós jármű kell, hogy legyen. Ez több gyártót is lépésre kényszerített, ennek eredményeként láthattuk például az első generációs Toyota RAV4 EV-t Kalifornia útjain a ’90-es évek végén. A Honda is gyorsan beszállt a versenybe, és 1997 közepén megkezdte az EV Plus gyártását.

Ez a kis autó mutatja meg, hol járhatna most az elektromos autózás, ha a nagy világgyártók, a döntéshozók, és a piac is korábban kezdik a komoly fejlesztéseket.

Mert az EV Plus már olyan technológiákat vonultatott fel, mint a regeneratív fékezés, a hőszivattyús fűtés, a beépített vezetékes töltés, a Xenon-fényszórók és a fűthető szélvédő. Egyetlen elektromotorja 66 lóerőt és 203 Nm nyomatékot produkált, és egy 28,7 kWh-s akkumulátorral kezdetben a Honda maximum 130 kilométeres hatótávot ígért.

A töltés volt a legnagyobb gond

Ami akkor még tényleg gyerekcipőben járt, az a töltés: egy 120V-os aljzatról röpke 35 órát vett igénybe a teljes feltöltés, 240 Voltosról 8 óráig tartott ez a mutatvány.

Az EV Plus-t nem sokan próbálhatták ki, és a megvásárlásra sem adtak lehetőséget a japánok, a Honda csak hároméves, havi 455 dolláros lízingkonstrukcióban kínálta a típust. Ráadásul azoknak, akik lízingeltek, azt mondták, hogy az akkumulátort háromévente cserélni kell, ami 20 000 dolláros költséggel járt volna, vagyis gyakorlatilag egy teljesen új autót kellett volna beszerezni. Összesen mindössze 300 darab készült belőle, amelyek nagy része egyetemekhez került. Sajnos a lízingidőszak lejártával a Honda visszavette és megsemmisítette az autókat.