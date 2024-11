Japánban teljesen más a közlekedés, mint amilyet Európában, vagy azon belül Magyarországon megszokhattunk. Amellett, hogy a Vezess ezt több ízben is megtapasztalta (itt és itt), erről a sajátságos útburkolati jelek és a mi szemünknek szokatlanul kacifántos közlekedési táblák is árulkodnak.

Évtizedekkel ezelőtt kifejezetten rosszul állt a kelet-ázsiai szigetország szénája, az viszont, hogy javult a tendencia, például a kabaláknak is köszönhető. A biciklis balesetek számának folyamatos emelkedésével szemben azonban drasztikusabb eszközökkel veszik fel a harcot, amire azután lett szükség, hogy a koronavírus-járvány hatására egyre többen tértek át a kerékpározásra a tömegközlekedés ellenében.

Egy új törvény értelmében akár hat hónap börtönbüntetésre ítélhetik azokat, akik a mobiltelefonjaikat nyomkodják, miközben kerékpároznak – írja a BBC. Mindemellett 100 ezer jen, átszámítva közel 250 ezer forint pénzbírságot is kiszabhatnak. Az ittas biciklizés ennél is súlyosabb következményekkel jár, ami 500 ezer jenig, azaz – a mostani árfolyam szerint – körülbelül 1,2 millió forintig terjedő pénzbüntetést vagy 3 évig terjedő szabadságvesztést is jelenthet.

Az új törvény a balesetet okozó kerékpárosok is szankcionálja: ők legfeljebb 300 ezer jenig, azaz csaknem 750 ezer forintig terjedő bírságot, de akár 1 év börtönbüntetést is kaphatnak.

Alig néhány órával azután, hogy életbe léptek a szabályváltozások, az oszakai hatóságok öt szabálysértő kerékpárost is elfogtak, közülük ketten ittasan ültek biciklire, míg egy harmadik férfi egy másik kerékpárossal ütközött.

Helyi beszámolók szerint 2023-ban több mint 72 ezer kerékpáros balesetet regisztráltak Japánban, ami az ország összes közlekedési balesetének több mint 20 százalékát teszi ki. Az idei év első felében egy halálos és további 17 súlyos sérüléssel járó eset történt, melyek a menet közbeni telefonhasználatra vezethetők vissza.