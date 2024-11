Épp Új-Zélandon autóztunk, ahol a Lexus új modelljeit próbáljuk ki – de erről majd később olvashatsz a Vezessen -, ekkor találkoztunk a képen látható Toyotával.

A japán kisbusz rendszáma ARAGRN (nyilván az Aragorn névre utal), amely ezen a filmtörténelmi helyszínen igazán szívmelengető. Legalábbis, ha kedveled A Gyűrűk Ura-mozitrilógiát.

Új-Zélandon forgatták ugyanis Peter Jackson epikus filmjeit, amelynek Aragorn volt az egyik főszereplője, akit Viggo Mortensen alakított.

Az autón olvasható „Safari of the Scenes” felirat is a filmekre utal, még a betűtípus is hasonló. A vállalkozás a turistáknak kínál lehetőséget, hogy bejárják a film ikonikus helyszíneit a szigeten.

Új-Zélandon a járművek rendszámtábláin legfeljebb hat alfanumerikus karakter található. Nálunk is lehetőség van egyedi rendszám vásárlására, amelyet az NZ Transport Agency által engedélyezett magáncég árul. A vásárlók bármilyen egyedi kombinációt választhatnak, ami kívül esik a szokásos sorszámozási rendszeren, feltéve, hogy a kombináció nem tartalmaz sértő, obszcén, trágár vagy szándékosan megtévesztő elemeket, és nem népszerűsít erőszakot, megkülönböztetést vagy rasszizmust.

Az egyedi rendszámtáblák nem kötődnek az adott járműhöz, így tulajdonosuk bármikor szabadon értékesítheti őket.