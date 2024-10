Centimétereken múlt a baleset, miután egy autós a szlovákiai Párkány–Érsekújvár vasútvonalon kockázatos manőverre adta a fejét. Nem vette figyelembe, hogy közvetlenül egy vonat elhaladása után épphogy elkezdték felemelni, már vissza is engedték a sorompókat, azonban az újabb tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott.

Előtte és mögötte is leereszkedett a sorompó, így nem tudta eldönteni, mitévő legyen – végül a lehető legrosszabb megoldást választotta. Ahelyett, hogy valamelyik sorompó mellett óvatosan elgurulva elhagyta volna a vasúti átjárót, nekiállt centizgetve előre-, illetve hátrafelé gurulgatni, hogy megforduljon a síneken. A mutatványról a szlovák rendőrség hozta nyilvánosságra a felvételt:

📹 K TRAGÉDII CHÝBALI CENTIMETRE: VODIČ VOŠIEL NA ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE, PRICHÁDZAJÚCI VLAK HO MINUL LEN O VLÁSOK 😱🚇 ☎️ Na linku 158 oznámil rušňovodič vlaku na trase Štúrovo – Nové Zámky, že musel zastaviť, pretože medzi uzatvorenými závorami na železničnom priecestí zostalo stáť motorové vozidlo, ktoré následne z miesta odišlo. Polícia SR - Nitriansky kraj 🔴 Po prejdení prvého vlaku sa začali dvíhať závory, ktoré sa vzápätí naspäť zatvorili, pretože prichádzal ďalší vlak. Vodič vozidla na videu nerešpektoval červené svetlo signalizujúce príchod vlaku, a prešiel závory, ktoré sa po ich zdvihnutí začali opäť zatvárať. Napriek varovaniu červeného svetelného signálu vošiel s vozidlom na koľajisko. Ocitol sa medzi zatvorenými závorami, kde nevedel čo robiť, a tak sa začal s vozidlom otáčať. 🚆 V tom čase tadiaľ prechádzal vlak, ktorý len zázrakom nenarazil do vozidla, ktoré sa tam nachádzalo. Železničná polícia v Nových Zámkoch danú vec objasňuje. ČO HOVORÍ ZÁKON ❌ V zmysle zákona o cestnej premávke nesmie vodič vchádzať na železničné priecestie, ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenie a tiež ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory. ‼️ Polícia apeluje na vodičov, aby rešpektovali svetelné signalizačné zariadenie pri každom železničnom priecestí a aby nevchádzali na koľajisko v čase, keď svetelná signalizácia svieti na červeno. ☝️ Je obrovským šťastím, že vodičovi na videu sa nič nestalo a nedošlo k žiadnym stratám na životoch. Takéto situácie sú mementom, aké dôležité je byť ostražitý, pozorný a za každých okolností rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Közzétette: Polícia Slovenskej republiky – 2024. október 25., péntek

Ketten is az átjáróhoz siettek, de hiába próbálták kézzel felemelni a félsorompót, a bajba került autós ragaszkodott az eredeti tervéhez. A forgolódás addig folytatódott, amíg meg nem érkezett a szerelvény. Végül csak a másik sínpárra húzódott félre, épp annyira, hogy el tudjon menni mellette a vonat, aztán elhagyta az átjárót.

Óriási szerencséje a sofőrnek, hogy sértetlenül megúszta az esetet, ami akár az életébe is kerülhetett volna. Ez nagyban múlt a vonat vezetőjének lélekjelenlétén is, aki észlelte – és jelentette is – az átjáróban rekedt autóst, és időben meg tudott állni.

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a hazai átjárókban jobb a helyzet, eláruljuk, hogy nem: