Felfogni sem lehetett egyszerű, annyira a pillanat tört része alatt játszódott le a jelenet, amit egy autószerelő műhely biztonsági kamerája rögzített. A felvétel elején is látható szerelő épp az emelőt készítette elő, amikor a kollégája a nyitott garázsajtón a szükségesnél jóval gyorsabban rontott be a rájuk bízott autóval, ami el is gázolta őt.

A férfi ösztönből kinyújtotta maga elé a karjait, de ez már édeskevésnek bizonyult az ütközés elkerüléséhez. Az autó alá került, mely utána a fém szerszámos konténernek is nekilökte. Az nem derült ki az alig félperces videóból, hogy a baleset a sofőr hibájából következett-e be, például úgy, hogy összekeverte a pedálokat, vagy esetleg fékhiba áll a hátterében.

A videó kapcsán megjegyezték, szerencsés kimenetele lett az elsőre nagy pánikot kiváltó incidensnek: az elgázolt férfi nem sérült meg súlyosan – írja a Carscoops.