Új gyöngyszemmel bővült Charles Leclerc egyébként is irigylésre méltó gyűjteménye, méghozzá egy újabb személyre szabott, utcai Ferrari képében. Bár a maranellói Forma-1-es istálló versenyzője már Mexikóban van a múlt hétvégi Amerikai Nagydíjon aratott – pályafutása nyolcadik –győzelme után, az SF90 XX Stradale egy monacói benzinkúton tűnt fel.

Leclerc 2019 óta erősíti az olaszok színeit, így aligha meglepő, hogy azóta szép számban bővítette a Ferrari-kollekcióját (is). A 27 éves pilóta az SF90 XX Stradale mellett egy Daytona SP3, egy 488 Pista Spider és egy 812 Superfast büszke tulajdonosa – régebben egy Ferrari Roma is volt a birtokában, de attól, bármennyire is egyedi volt, megvált.

Az SF90-en alapuló, hibrid hajtású modell 1030 lóerős rendszerteljesítménnyel szolgál, amiből 797 lóerőt a 4,0 literes, ikerturbós V8-as motor biztosít. A végsebessége a 320 km/órát is eléri, de ahhoz is csak 2,3 másodpercre van szüksége, hogy álló helyzetből 100-ra gyorsuljon.

Csakúgy, mint az a Daytona SP3 esetében, amit nemrégiben kapott kézhez Leclerc, az SF90 XX Stradale alapvetően mattfekete dizájnját felismerhetővé teszik a monacói pilótára jellemző, egyedi elemek, mint a monacói zászló vagy a 16-os rajtszám – írja a Supercar Blondie.

A körülbelül 300 millió forint értékű szupersportkocsit a Vezess közelről is megcsodálhatta – tapasztalatainkról itt számoltunk be: