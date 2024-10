Szikrákat hányva, három keréken autózott egy 46 éves járművezető a németországi A6-os autópálya ambergi szakaszán. A rendőrség szerint volt, hogy az illető – akiről többen is bejelentést tettek múlt hét vasárnap, október 20-án – 160 km/órával ment, és mintegy 50 kilométert tett meg a hiányos járművel, írja az Auto Motor und Sport.

Miután a külső sávot eltorlaszolva megállt, nemcsak az derült ki, hogy ittasan ült a volán mögé, de hamis jogosítványt mutatott be a rendőrök számára. Amellett, hogy a többi kihágás miatt is eljárás indul ellene, ez utóbbi miatt külön megbírságolhatják, de akár két év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Amint rábukkantunk a hírre, rögtön az 1998-as Forma-1-es Belga Nagydíj egyik emlékezetes pillanata jutott eszünkbe. „Uramisten, három kerékkel autózik Schumacher!” – hangzott el Palik Lászlótól, miután a versenyben éppen vezető hétszeres világbajnok hátulról nekicsúszott David Coulthard autójának.

Pár hónappal ezelőtt egy 80 milliós Bentleyt gyilkoltak hasonló módon az Egyesült Királyságban – arról az esetről videó is készült: