Augusztus végén adta át javításra a BMW-jét a tulajdonosa egy bábolnai férfinek. Megbeszélték, hogy kizárólag a szerelő közlekedhet a műhelye és a lakóhelye között, ennek ellenére a 43 éves férfi több alkalommal, különböző útvonalakon is használta az autót – írja a Police.hu.

Azzal is megszegte az ígéretét, hogy a BMW-t egy női ismerősének is kölcsönadta, aki szeptember 1-jén, Győrben össze is törte azt.

A baleset következtében egymillió forintos anyagi kár keletkezett. A büntetőeljárás keretében a győri rendőrök a bábolnai elkövetőt nagyobb értékre elkövetett sikkasztás, míg a 27 esztendős társát jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Az ügyben a nyomozók befejezték a nyomozást, az iratokat pénteken vádemelési javaslattal küldték meg a Győri Járási Ügyészségnek.