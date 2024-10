Ha úgy érzed, hogy még nincs elég ultradrága szupersportautó a világon, akkor jó hírünk van: itt az Oilstainlab Half11, amelyért állítólag 1,85 millió dollárt fognak kérni. Ez átszámítva 680 millió forint.

De mit kapnak a vásárlók ezért az összegért?

Egy középmotoros, hátsókerékhajtású autót, amely könnyebb, mint a legendás Mazda Miata (MX5), de több mint háromszor akkora a teljesítménye. Az Oilstainlab vállalatot Nikita és Iliya Bridan autótervező testvérek alapították az Egyesül Államokban.

A HF-11 hathengeres, 4,5 literes, szívó boxermotorral borzolja a kedélyeket. Bár korábban az a feltételezés járta körbe a sajtót, hogy a motor a Porschétől származik, a testvérek határozottan állítják, hogy ez nem igaz. A szívómotor 650 lóerőt produkál és képes megütni az akár 12000-es fordulatszámon is. És, hogy még jobban borzolja az autóimádók kedélyeit: akár hatfokozatú manuális váltóval is rendelhető (vagy hetes automatával).

A különleges sportautó pehelysúlyának titka a karbon váz és karosszéria; súlya mindössze 900 kg (a Miata 950 kg). Az Oilstainlab azt is fontolgatja, hogy egy kézzel készült alumínium karosszériát is kínál majd a modellhez, de ehhez még meg kell találniuk a megfelelő mestert a munka elvégzéséhez. Terveik között szerepel egy kizárólag versenypályára szánt változat is. De itt még koránt sincs vége:

az amerikai gyártó egy teljesen elektromos hajtásláncot is fejleszt a HF-11-hez. Ez a változat 860 lóerőt kínál majd, de az ára jelentősen magasabb lesz, 2,35 millió dollár (860 millió forint).

Az elektromos verzió várhatóan nehezebb lesz, de mindössze 50 kilóval, amely az akkumulátornak köszönhető. Az alap, benzines változatból mindössze 25 darabot terveznek gyártani, és mindegyikhez jár majd két sisak is, amelyeket az ajtókban lehet elhelyezni.

A műszaki adatok között szerepel a nyomórudas felfüggesztés, állítható lengéscsillapítókkal és a 45:55-ös súlyelosztás. Az autó hatdugattyús féknyergekkel, elől 394 mm-es tárcsákkal, hátul pedig négydugattyús fékekkel és 390 mm-es tárcsákkal szerelt.

A hivatalos bemutatót követően az első működő prototípust 2025 tavaszán tervezik bemutatni, ezt követően indulhat a sorozatgyártás.