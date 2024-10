Az 1995-ös Tokiói Autószalonon mutatták be a típus első terveit, egy olyan korban, amikor még nagy autógyártók is bátran belevágtak az elérhető, kétszemélyes sportos roadster fejlesztésébe. Ez a fejlesztés a Honda S2000 esetén elég sokáig tartott, csak 1999-ben gördültek le a gyártósorról az első darabok, melyeket tíz éven át, egészen 2009-ig gyártottak.

Mégis megérte a befektetett idő és munka, mert ma már legendás rajongás övezi a típust, ami az egyik legjobb vezetési élménnyel kecsegtető, modern konstrukció. A Honda S2000 erőforrását a legjobb négyhengeres motorok között tartják számon, és az „International Engine of the Year” díjat is elnyerte a 2 liter alatti kategóriában négy egymást követő évben, 2000-től 2003-ig.

Az alaphangulatot egy különleges kivitel fokozta tovább: 2007 és 2009 között az amerikai vásárlók számára készült 625 darab a Honda S200 CR-ből. A CR a Club Racer rövidítése, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezeket a roadstereket a versenypályás használatra készítették fel.

Közvetlenebbre áttételezett kormány, új kipufogórendszer, keményebb felfüggesztés, szélesebb gumik és persze a látványos lökhárító, a hátsó szárny meg a dupla púp az ülések fejtámlái mögött. Ezek mind a sima S2000-nél 41 kg-mal könnyebb Club Racer sajátosságai. A motor itt 2,2 literes, 237 lóerővel és 218 Nm nyomatékkal. Ennek volt egy japán ikertestvére is, csak a hazai belpiacra készült a Type S, ami ugyanaz, mint az USA-piacra szánt CR elnevezésű kivitel.

Ebből került most árverésre egy darab a Bring a Trailer oldalán, ahol 110 000 dollárig, vagyis nagyjából 40 millió forintig meg sem állt a licit. Ennyi pénzért gyakorlatilag új autót kapott a vevő, hiszen ez a jellegzetes, Apex Blue Pearl fényezésben tündöklő darab mindössze 5630 kilométert tett meg 2008 óta.