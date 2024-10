Jack Doherty neve a hazai influenszervilágban talán kevésbé cseng ismerősen, mindenesetre az Instagramon 3 millióan követik, míg a YouTube-on csaknem 15 millió feliratkozója van. Annak ellenére, hogy még csak 20 éves, az amerikai videóshoz számos véleményes húzás köthető – a legújabbnak egy nagyobb értéket képviselő McLaren látta kárát.

Szombat reggel tört totálkárosra a sportkupé, miután azzal Doherty felúszott a vízen. Igaz, ebben közrejátszott, hogy a zord időjárás dacára nem az utat, hanem a telefonját figyelte, de ha még ez sem volna elég, a sebessége a 140 km/órát is elérte. A balesetet ráadásul élőben közvetítette – vagy ahogy manapság mondják: streamelte – a Kick-csatornáján. (A Kick a Sauber névadó támogatójaként a Forma-1-rajongóknak is ismerős lehet, egyébként egy streamingfelületről van szó, mint amilyen a Twitch is.)

A jelenet futótűzként terjedt el a közösségi oldalakon, ráadásul az egyik videórészlet tanúsága szerint a YouTube-videós jobban aggódott az autója, mint az operatőre miatt, aki láthatóan jobban megsérült, amikor a szalagkorlátnak csapódtak a tavaly év végén, több mint 200 ezer dollárért – átszámítva 74 millió forintért – vásárolt McLarennel.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car..🤦‍♂️ pic.twitter.com/iDX8vOy7WH

