Vádemeléssel „díjazták” a rendőrök, hogy Ausztráliában egy 29 éves férfi sajátos módját választotta annak, hogy nyilvánosságra hozza születendő gyermekének a nemét. A múlt héten azért fogták el a sofőrt, mert egy külvárosi utcában – Melbourne-től mintegy 50 kilométerre – driftelve égette a gumijait, írják közleményükben a helyi hatóságok.

A vizsgálat során kiderült, hogy a gumijai azért eregettek kék füstöt, mert egy kisfiúval néz apai örömök elé. Az utcán rögtönzött babaváró ünnepségért viszont nagy árat fizethet, ugyanis a közlekedési szabálysértések miatt a Holden Commodore-ját közel 300 ezer forintnak megfelelő értékben lefoglalták. Az ügyben nyilatkozó főtörzsőrmester egyértelműen elítélte a babavárás ilyen formáját.

„Emberek, köztük kisgyerekek is részt vettek ezen az eseményen. Elég lett volna elveszíteni az irányítást az autó felett ahhoz, hogy súlyosan vagy halálosan megsebesítse az embereket” – idézte a szavait a Drive.com.au. Phil Hulley arra is rámutatott, hogy az utóbbi időkben igencsak elterjedt a jelenség, amiről több videó is látható a különböző megosztó oldalakon.