Egy pár AirPodsnak köszönhető, hogy sikerült megtalálni egy 2023-as évjáratú Ferrari 812 GTS-t, aminek az eltűnését Waterbury városában (USA) jelentették be. A mostani árfolyamon közel 205 millió forintot érő Ferrarit még szeptember 16-án lopták el Greenwich városából, azonban a tulajdonosa szerencséje az, hogy az eszközt az autóban hagyta, így nyomon tudta követni, hová vitték az autóját – írja a Road & Truck.

A hatóságok végül egy 22 éves férfit hoztak összefüggésbe a Ferrari ellopásával. Az eltűnt sportautót egy civil járőrkocsiból szúrták ki, azonban az elkövető – akit Dion Schonttenként azonosítottak – belehajtott a rendőrautóba, ami miatt a Ferrari enyhén meg is sérült. A férfi ezután elfutott a helyszínről, ám az iPhone-ját a 812 GTS-ben felejtette: a készüléken több üzenetet, valamint a közösségi médiában megosztott bejegyzést találtak, ami a Ferrari belsejéről készült képeket tartalmazott.

A Ferrari 812 GTS-t korábban a Vezess is kipróbálta – a teszt itt olvasható el:

Schontten letartóztatására ennek ellenére csak tíz nappal később, szeptember 26-án került sor. Addigra egy szintén tavalyi Acura TLX-et is elkötött New Yorkból, ekkor a 18 éves bűntársa is rendőrkézre került. A rendőrség azt állítja, a két férfi felváltva vezették a lopott Acurát, sőt, a bűntárs ellen már érvényben volt egy elfogatóparancs, miután meglovasított egy Audi A8-at.

Mindkettőjüket autólopással vádolják, azonban amíg Schontten esetében ez a második alkalom, hogy összeütközésbe került a törvénnyel, a nála négy évvel fiatalabb tettestársa már a hetedik bűncselekményénél tart.

Nem ez az első autólopás, aminek megoldásában kulcsfontosságú szerepe volt egy Apple-terméknek: mint arról néhány hónappal ezelőtt a Vezess beszámolt, a rendőrséget egy, filléres tételnek számító AirTag vezette nyomra, amikor egy Kanadából ellopott autót 11 ezer kilométerrel odébb, Dubajból került elő.