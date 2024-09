A harmadik generációs Mitsubishi Pajerót 1999 és 2006 között gyártották, és a háromajtós, rövid tengelytávú változat nagyon hamar a terepjárásra fogékonyak egyik kedvenc eszközévé vált. Egy kis hasmagasság-emelés, bütykös terepgumik, és máris indulhatunk az úttalan utakra.

A most következő, „eladó” Pajero is hasonló átalakításon ment át, tulajdonosa kényszer hatására válna meg tőle, de mindent megtesz, hogy ez ne sikerüljön. Ötletes megoldás, gratulálunk!

„Sziasztok! Most már nem szólhat be az asszony, hogy nincs meghirdetve a Pajero, mert itt van a marketplace-en, meg mindjárt a használtautón is fenn lesz. Az ár a csúnya utcai kerékgarnitúrával értendő. A 33″ cst szett alufelnivel +300 ezer forint. Garázsban tartott, megkímélt, sose volt terepen, sose húzott trélert, blabla (biztos van fenn jobb is olcsóbban).”

A Pajero prototípusát 1973 novemberében mutatták be a tokiói autókiállításon. Ezt követte öt évvel később, 1978-ban jött a Pajero II prototípusa. Az első Pajero 1983 januárjában mutatkozott be a Párizs-Dakar-ralin. Az első helyet azonban csak harmadik próbálkozásra, 1985-ben tudta megszerezni. A modell azóta a Dakar-rali legsikeresebb járműve: 26 alkalommal állt rajthoz, amelyből 12-t megnyertek vele.

A név a Patagóniában, Argentína déli részén honos macskaféle ragadozóra, a leopardus pajerosra utal, azonban spanyol nyelvterületen zavaró mellékjelentése van. A Mitsubishi cég ezért rákényszerült arra, hogy modelljét egyes országokban alternatív neveken kínálja, mint pl. Mitsubishi Montero (spanyolul hegyi vadász) vagy Mitsubishi Shogun.