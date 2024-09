Vakmerőségnek nem volt híján az a 25 éves férfi, aki Kanadában, miután ellopott egy Ford Broncót, az elképzelhetetlennel is megpróbálkozott annak érdekében, hogy elmeneküljön az igazságszolgáltatás előtt.

Szeptember 3-án, kedden riasztották a rendőröket egy gyanús járműhöz, amiről egyhamar kiderült, hogy lopott. Az ontariói gyorsétterem autós kiszolgálórészénél azonban nem a tervek szerint sikerült a rajtaütés: miután annak kijáratánál több rendőrautó is megjelent, úgy tűnt, már nincs kiút a tolvaj számára, mégis megpróbált keresztülgázolni a flottán a Forddal – derült ki a hatóságok beszámolójából.

Túl nagy falatnak bizonyult azonban a két Dodge a terepjárónak, amely így a motorháztetőről és a szélvédőről gurult vissza az úttestre – csakhogy ekkorra a gyanúsítottat már minden irányból körülvették a rendőrök. A kálváriáról készült, biztonsági kamerás felvételt a Road & Truck vette észre:

Ramanpreet Singh, 25, from Brampton, has been arrested after hitting several police cruisers with a stolen car in Mississauga.

Peel Police shared an official statement and a video on social media. He now faces multiple charges.

