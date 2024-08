A német gyártó 1989-ben mutatta be az egyik legstílusosabb túrakupét, az E31-es kódjelű 8-as sorozatot, ami fennséges motorjaival, légies formájával azóta autóipari klasszikussá érett. V8-as, V12-es motorjai ma már kuriózumnak számítanak, és mivel 1999-ig gyártották csupán, egyre ritkább látvány.

Épp ezért a gyári állapotért küzd a legtöbb tulaj, a merész tuningra kevesebben vetemednek. A kaliforniai Reyn Speed Shop csapata viszont gondolt egy merészet, és feltuningolt egy régi 850i-t.

Az általuk átépített darab új nevet kapott, immár BMW 858 CSL a megnevezés, a restomod pedig könnyen felismerhető, mivel elvesztette bukólámpáit, az ikonikus alkatrész jelyén szellőzőnyílásokat találunk. Az eredeti tömegből könnyá karbonszálas karosszériaelemekkel faragtak, a stabilitást ültetett futóművel, és nagy teljesítményű karbonkerámia fékrendszerrel növelték, az eredeti motort pedig nemes egyszerűséggel kidobták.

A 300 lóerős ötliteres V12-es szívó benzinmotor helyére egy szintén turbómentes motor került, az E60-as M5-ösből származó vérmes V10-es. Eredetileg ez is ötliteres, de alaposan átgyúrták az amerikai tunerek, 5,8 literre növelték a lökettérfogatot, Eventuri légbeömlő csövek látszanak a fotókon, és itt is fellelhető némi karbonszálas kiegészítés.

A pontos teljesítményt nem közölték, de a motort építő műhely már készített egy hasonló motort 2018-ban, amit 720 lóerősnek mértek, az utcai verzió programja akkor 620 lóerőt tudott felmutatni. Ezek a számok nem légből kapott értékek, és az eredeti motor is tudott 507 lóerőt, ami már bőven elég az E31-es meggyőző mozgatásához. Az autót négy évig faragták, építették, hogy elérje a jelenlegi formáját, és minden részletre odafigyeltek.

A felnik például saját gyártású, tervezésű darabok, amelyeket az E46 M3 CSL, 850CSi, és Alpina kerekek ihlettek. A beltérben pedig feltűnnek az E60-as műszerei, egyéb elemei. Ezek mögött a teljes elektronikai vezérlés is átemelésre került, vagyis elvileg egy átlagos BMW műhelyben is simán tudnák szervizelni a konstrukciót. Ez is volt a cél, a tulajdonos hosszú túrákat tervez a géppel aq BMW Blog bejegyzése szerint.