MEGÁLL AZ ÉSZ #58 🚗 Csomagrögzítés felső fokon ☀️ M7 és M3-as autópályák a nyári melegben. 🤷🏼‍♂️ Az egyik kiteregette a szennyest, a másik a bicikli kerekét szellőztette, a harmadik meg valami táblát hagyott el... 1️⃣ Az első videóban, a kedves sofőr miután elárasztotta csomagokkal és egy tetőbox tetéjvel a mögötte érkezőket, úgy ment tovább, mintha semmi nem történt volna. 2️⃣ A második eset sem piskóta: nem tudta feltenni a biciklit a csomagtartóra, így inkább beszuszakolta a hátsó ülésre. Nem fért be, így az ajtó nyitva maradt... 3️⃣ A harmadik eset, mondhatni mindennapos, hiszen kollégáink rendszeresen szednek össze a pályán elhagyott eszközöket, kanapét, polcot és még sorolhatnánk. 🤝Köszönjük a kamionos segítségét! 🚘 Indulás előtt mindig ellenőrizd, hogy: 🔺a tetőbox jól van-e rögzítve, le van-e zárva rendesen, a megengedett súlynál biztosan nincs több cucc benne! 🔺biciklit vagy teljesen bent az autóban, de inkább az erre a célra kitalált tartón szállítsuk! 🔺utánfutón szállított bútornál, gépnél is mindig ellenőrizzük, hogy jól van-e rögzítve, de azt is, hogy egyáltalán rögzítve van-e! 🔺ezt a KRESZ is előírja! ⚠️Mindegyik mutatvány fokozottan balesetveszélyes, így kérjük, hogy indulás előtt, bármit is szállítasz, ellenőrzid a rögzítést! ‼️ Nem utolsó sorban: utánfutóval, tetőbox-val, bicikliszállítóval sokkal óvatosabban vezessünk, hiszen belekaphat a szél, szélesebb/hosszabb/magasabb lesz az autó, így az addig megszokott viselkedését is megváltoztatja! 👷🏼Vezessünk óvatosan! #mkif #csomag #rögzítsd