Jövőre lesz 40 éves a Land Cruiser 70-es széria, a modell pályafutása javát jelentős módosítások nélkül élte meg, ám az utóbbi években külső – leginkább jogalkotói – nyomásra komoly változásokon esett át. Megújult a külseje, modern biztonsági funkciók jelentek meg a fedélzeten, és kapott egy új, 2,8 literes dízelmotort; azt négyhengerest, amelyet a Hiluxból már jól ismerhetünk.

A típussal kapcsolatos, legújabb hír papíron ugyan előrelépést jelent, hiszen így jelentősen javulhat a modell károsanyag-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási átlaga, ennek azonban nagy ára van:

az a 4,5 literes V8-as dízelmotor (1VD-FTV), amely 2007-ben jelent meg a modell kínálatában, sok helyen feladja pozícióját, és átpöfög az örök olajmezőkre.

A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a V8-as erőforrást nem vonja ki minden piacról a japán gyártó. Dél-Afrikában továbbra is rendelhető, de Japán után most Ausztráliában is törölték a konfigurátorokból. Ez a folyamat pedig általában öngerjesztő: minél kevesebb piacon kapható egy termék, annál több érv szól amellett, hogy végleg beszüntessék annak gyártását.

Noha Ausztráliában messze a V8-as volt a legnépszerűbb verzió, a motorból régóta képtelen volt elegendőt gyártani a Toyota, a várólista sokak fájdalomküszöbét meghaladta. Az ausztrál képviselet most ígéretet tett ügyfeleinek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy teljesítsék a beragadt megrendeléseket, ez azonban nem csak rajtuk múlik.

Érdekesség, hogy miközben a 4.5 literes V8-as dízel eltűnik, a hozzá társított kézi kapcsolású sebességváltó megmarad: a korábban csak automatával kínált 2,8-ashoz kínálják. Ehhez persze módosítani kellett az első három fokozat áttételét, hiszen a soros négyhengeres motor kis fordulatszámon jóval kevésbé nyomatékos, mint az öblös V8-as volt.

„A világ nem lett kisebb, csak egyre kevesebb…” – Jack Sparrow