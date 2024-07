Sok baleseti helyszínen látható, hogy a járműből kiszóródott táskák és csomagok akár 10 méteres távolságra is elrepülnek. A rögzítetlen vagy helytelenül elhelyezett csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak, és nem csak baleset esetén, hanem hirtelen fékezéskor is. A csomagok ilyenkor a tömegük sokszorosával csapódnak előre.

Képzeljük el, hogy nyugodt autópálya tempóval haladunk, amikor az előttünk lévő autó defektet kap és irányíthatatlanná válik. Ilyen helyzetben lehet, hogy vészfékezni kell, és a hátsó ülésen heverő húszkilós táska előre lendül és mielőtt a fejednek csapódna, ezt hangzik el:

A helyes pakolás során fontos a sorrend. A nehéz és nagy csomagokat alulra, a könnyebb tárgyakat feljebb kell elhelyezni. Szedán autóknál a csomagtartó zárt, így a csomagok csak extrém esetben kerülhetnek az utastérbe. Kombiknál és egyterűeknél viszont a nehezebb bőröndök átrepülhetnek a hátsó ülések fölött, ezért ezeket érdemes csomagrögzítő hálóval is fixálni.

A kombival utazók gyakran a kalaptartó fölé is pakolnak, ilyenkor lehet hasznos a hátsó ülések mögé építhető rács, mert bármi, még egy esernyő is, elszabadulhat és veszélyt jelenthet. Ha nincs más lehetőség, a gumipókos rögzítés is segíthet a magasra rakott csomagok biztonságos elhelyezésében.

Ha a csomagtartó nincs teljesen telve, soha ne középre helyezzük a tárgyakat. Toljuk őket az üléstámlához és az oldalakhoz. Szerencsétlen esetben még kisebb súlyú tárgyak is okozhatnak halálos sérülést, mint például egy termosz. Emiatt figyeljünk az utastérben elhelyezett tárgyakra is, és bár sokan idegenkednek tőle, de a hátsó ülés helyett jobb az ülés előtti lábtérbe vagy a padlóra tenni a tárgyakat, vagy rögzíteni őket a biztonsági övvel.