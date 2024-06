A töltőállomásokra betérve az autósok a tankolás mellett gyakran kávét vagy egyéb frissítőt is vásárolnak. Az elmúlt évekre jellemző trend, hogy a kiegészítő szolgáltatások – így például az étel- és italkínálat vagy éppen a bevásárlási lehetőség – egyre inkább felértékelődnek. A benzinkutak ennek megfelelően az üzemanyagok folyamatos fejlesztése mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek kínálatuk bővítésére.

Az egyik legfontosabb szempont továbbra is az elérhetőség, hiszen az autósok jellemzően a lakóhelyükhöz vagy a napi útvonalukhoz legközelebb eső kutak közül válogatnak. Ennek megfelelően az ORLEN az elmúlt időszakban nemcsak töltőállomásai kínálatát újította meg, de jelentős mértékben növelte hazai hálózatát is, amely alig másfél évvel magyarországi piacra lépése után már közel 140 egységből áll. Csak idén január és április között több mint 50 új töltőállomást nyitott meg a vállalat, a kutak száma így közel a duplájára nőtt, és elérte az országos lefedettséget. Ennek köszönhetően már a legtöbb nagyvárosban és az autópályák mellett is elérhetők az ORLEN üzemanyagai és szolgáltatásai.

A vásárlók számára természetesen az üzemanyagok minősége a legfontosabb. Az ORLEN kínálatában a megbízható EFECTA normál benzin és dízel mellett megtalálhatók az innovatív összetételű, hazai szinten sok tekintetben egyedülálló, prémium VERVA üzemanyagok is. A VERVA Diesel gázolaj a magyar piacon kiemelkedő adalékolási szintnek köszönhetően rendkívül motorkímélő. A Verva 100 prémium benzin nem tartalmaz hozzáadott bioetanolt, ETBE komponenssel állítják elő, oktánszáma pedig 102-103, így akár versenyzési célokra is ideális lehet.

A minőségi termékek és szolgáltatások mellett a magyar autósok harmadának fontos az is, milyen kávét talál a benzinkúton1, a töltőállomások pedig ennek megfelelően fejlesztik kínálatukat. Az ORLEN benzinkutakon kapható Stop.Cafe kávék például prémium, fairtrade alapanyagokból készülnek, kifejezetten az ORLEN számára pörkölt, 100% Arabica kávéból. A gyors megállókra pedig ott van a kiemelt kutakon elérhető modern kávégép, amellyel az autósok maguknak is elkészíthetik a prémium minőségű kávét.

A benzinkutakon a tankolás mellett több alapvető szervizfeladat is elvégezhető, nagy utazások előtt fontos például az autó ellenőrzése, a motorolaj utántöltése, a keréknyomás ellenőrzése. Az ORLEN kutakon kapható saját márkás kenőanyagokkal és autós felszerelésekkel egy egyszerű gyorsszervíz is elintézhető helyben, a január óta átadott új egységek közül pedig több helyen működik gépi autómosó is.

1 Az adatok forrása a magyarországi ORLEN hálózat üzemeltetőjének (az ORLEN HUNGARY Kft. jogelődjének) kutatása, amelyet a Momentor Research & Consulting Kft. készített a magyar autósok körében 2021-ben.