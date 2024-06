Az AvtoVAZ, vagyis a Lada Szentpéterváron a Nemzetközi Gazdasági Fórumon mutatta be a Lady Niva Travel elektromos prototípusát. Igen, még csak előzetes terv, amit remélhetőleg fejlesztenek még, mert ez így, ebben a formában nem tűnik túl életképesnek.

A korlátozott alkalmazhatóság oka, hogy az elektromos változat alapja a belső égésű motorral szerelt modell, amit csak amolyan orosz módra terveztek át. Sehogy.

‼️ 🤣At the St. Petersburg International Economic Forum they showed the E-Niva - a concept of an electric car with two batteries. 🤡The power reserve is up to 175 km, and the SUV will be charged for 12 hours from a regular outlet.



😂Drive 2.5 hours Charge 12 Hours pic.twitter.com/lLxB63Ryzt