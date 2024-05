A kezdeményezés még kísérleti, tesztfázisban jár, de a projekt tapasztalatai, információi értékes információkat adhatnak a közlekedési szabályok alkotóinak világszerte.

Kaliforniában jelenleg a klasszikus módon szedik be az útdíjat, a karbantartáshoz szükséges anyagi forrást beépítették az üzemanyagárakba. Így mindenki, aki tankol, az finanszírozza is az utakat. Ahogy nő a fogyasztás és az úthasználat, úgy nő a bevétel is. Ez a rendszer eddig jól működött, csakhogy megjelent egy autótípus, ami kikerült ebből a körből.

A villanyautó.

Kalifornia élen jár az elektromos átállásban, 1,2 millió autó fut már az állam útjain belső égésű motor nélkül, ami komoly léket ütött az adóbevételekbe. Ezek a kocsik ugyanis az átlagosnál nagyobb tömegükkel ugyanúgy terhelik az utakat, mint a benzinesek, de az útadóba nem szállnak be.

„A kaliforniaiak átlagosan évente körülbelül 300 dollárt (106 ezer forint) fizetnek tankolásaik során útadó formájában” – mondta Lauren Prehoda, a kaliforniai közlekedési minisztérium (Caltrans) szóvivője a Los Angeles-i KABC-nek. „Az elektromos autóknak 100 dolláros (évente 35 ezer forint) regisztrációs díja van… ez évi 200 millió dolláros (70 milliárd forint) veszteséget jelent.”

Ezért kacsingatnak a törvényhozók a megtett táv alapján beszedett adó felé, amely az állam szerint igazságosabb rendszer. Ez nagyjából 3 cent lenne megtett mérföldenként.

A hiányosság orvoslására a Caltrans önkénteseket keres a kilométeradó kísérleti bevezetésére, amely az állam szerint igazságosabb rendszer, mint a jelenlegi benzinadó. A kilométerenkénti adó költsége körülbelül 3 cent (10 forint) lenne mérföldenként.

Érdekes módon, mivel egy kísérleti programról van szó, az önkéntes résztvevők az adózásért cserébe kompenzációt kapnak, hat hónap alatt 140 ezer forintnyi dollárt. A résztvevők még választhatnak, hogyan jelentik a megtett kilométereket: a járművükbe helyezhetnek nyomkövető eszközt, használhatják a jármű beépített nyomkövető rendszerét, vagy saját maguk küldhetik be a kilométeróra-állást a hatóságnak.

Ahogy a villanyautók száma egyre növekszik, ez egy rendszerszintű probléma lesz, és vélhetően a benzinkutakon tapasztalható bevételcsökkenést egyetlen ország vezetése sem fogja tétlenül nézni. Az Egyesült Államokban is eltérő módon állnak a problémához az államok, Texasban az elektromos autók regisztrációs díját emelték meg, Iowa, Kentucky, Oklahoma pedig a köztéri töltők árazásába építette be az új adókat.