Luigi Colani (1928-2019) megkerülhetetlen alakja a XX. század formatervezésének. Elképzelései megvalósítása során nem kötött semmilyen kompromisszumot, és minden alkotásán érződik a mester kéznyoma. Német nemzetiségű, de leginkább világpolgárnak mondható Colani, aki a poharak, fényképezőgép, bútorok, kamionok mellett többek között tervezett Forma-1-es autót, hiperalacsony fogyasztásúCV2-es Citroënt, valamint a – sokak szerint – valaha volt legrútabb Ferrarit.

Igen termékeny alkotó volt, élete során még a legendás Trabant 601-est sem hagyta ki. A keletnémet motorizáció ikonikus tömegmodelljének olyan új arcot rajzolt, amilyet más nem mert volna. Gyakorlatilag teljesen eltörölte a két kereklámpás, könnyen felismerhető, abszolút Trabantra jellemző frontrészt, hogy az organikus, modern, és az autó szellemiségétől, többi elemétől idegen Colani-féle dizájn kerüljön a helyére.

2001-ben a Spiegel számára adott interjút erről a projektről: „Ez közel állt a szívemhez” – mondta állítólag a motivációjáról. Az ívelt sárvédőkkel, alacsonyan szerelt fényszórókkal és kerek szélvédővel ellátott aerodinamikailag optimalizált első résznek köszönhetően az egykori NDK-s autó „még a következő évszázadban is releváns lesz”.

Ezt a szettet piacra is dobta, akkoriban igen komoly összegért 1023 euróért (mai árfolyamon nagyjából 6-650 ezer forint) lehetett hozzájutni a kiegészítő készlethez. A különös új frontrészt a Lipcse melletti Markkleebergben található műhelyben építették meg, és még mai napig bukkannak fel eladó darabok az online piactereken.

Trabant Colani front for sale in Oberderdingen

In 2001 Luigi #Colani designed a new ergonomic front section for the East German Trabant 601 "Universal" car. The original cost of the "formschau 2003" was 980 euros

Condition like new, price negotiablehttps://t.co/CdlBUHrUbx pic.twitter.com/Uju0yihXfk