A XXI. század új elnevezést adott nekünk, ma már tudjuk mit kell mondani az olyan közlekedőkre, akik bedugott füllel, mobilt bámulva leszegett fejjel haladnak előre. Ők a mobilzombik.

A Wikipedia szerint “a mobilzombi olyan személy, aki gyalogos közlekedés közben az okostelefonja kijelzőjére összpontosít (például üzenetet küld, pokémont fog), ezért csak korlátozottan vesz tudomást környezetéről, nem látja a többi gyalogost, utcatáblákat, jelzőlámpákat. Az ilyen magatartás balesetveszélyes, ezért számos helyen intézkedéseket vezettek be, hogy megelőzzék a baleseteket.”

Bár mindenki felelős saját magáért felel, a németországi Neussban úgy gondolták, hogy kísérleti jelleggel bevetnek egy megoldást, amivel a mobilzombik is biztonságosabban közlekedhetnek. Mivel új LED-ekkel működő közlekedési lámpákat szereltek fel, így adta magát a lehetőség egy prototípus kipróbálására is. Az egyik kereszteződésben olyan speciális lámpát szereltek fel, ami a járdára is világít, így a földet valamennyire észlelő gyalogosok is észre vehetik, ha tilos az átjárás.

A helyi vezetés szerint kezdetben tisztán próbaüzemet terveznek, hogy tapasztalatokat szerezzenek a jelzőlámpás technikával. a vizsgálatnak legalább egy évig kell tartania. Ezt követően hoznak majd döntést a további fejlesztésről, vagy a bővítésről. Az már látszik, hogy nappal, erős fénynél nem sokat ér a megoldás, ilyenkor a járdán nem látszik a kivetített fény, csak sötétedéskor észlelhető a megoldás.

A kezdeményezés nem egyedi, más városok hasonló projektekben viszont alig észleltek jelentős hatást. A 2010-es években például a Kölni Tömegközlekedés (KVB) figyelmeztető lámpákat szerelt a járdába három kereszteződésben, hogy jobban figyelmeztesse a fejben máshol járó gyalogoskat.

A kísérő tudományos kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a gyalogosok szabályszegésén nem lehet javítani a figyelmeztető lámpákkal.