Testkamerás felvételt tett közzé a kaliforniai orange megyei seiff hivatal egy tanulságos közúti ellenőrzésről. Egy kamasz autóst kaptak el, a mérőműszer szerint 212 km/órás sebességgel, ami a legális maximum több mint kétszerese.

A rendőr nem csak a sebességen, de a sofőr életkorán is meglepődött: “Hány éves vagy?” – kérdezte a járőr. “16 éves vagy? Kié a kocsi? Mondd meg az apádnak, azonnal jöjjön ide!” – zajlott a beszélgetés a fiatal és a rendőr között, amit a Sky News is közzétett.

