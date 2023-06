Szeretné újraértelmezni félautonóm vezetési rendszerében a kijelző vizuális megjelenését, ám erre meglehetősen szokatlan ötlettel rukkolt elő a BMW: a bajor márka ugyanis avatárokkal, animált grafikákkal váltaná ki a hagyományos képi világot, hogy az sokkal érthetőbb legyen a sofőrök számára.

Erre azért van szükség a BMW szerint, mert a mostani grafikák nehezen értelmezhetőek, főleg az útburkolati jelek és a közlekedési táblák esetében, illetve abban, hogyan reagál minderre az autó – a CarBuzz cikke szerint új grafikái kapcsán a BMW már a szabadalmát is benyújtotta a Német Szabadalmi- és Védjegyhivatalhoz (DPMA). Az újítás azokat a modelleket érinti, amikben elérhető például a félautonóm üzemmódban működő gesztusvezérelt sávváltó-asszisztens, mint amilyen az i5.

Hogy mi a furcsa ebben? Például egy autópályán haladva a többi autó csak homályosan jelenne meg a vizualizációban, helyette kínai sárkányok, lovon ülő cowboyok, hóban száguldó kutyaszánok, illetve birkák rajzolódnának ki a térképen. Minden avatárnak külön funkciója lenne a közlekedési változásokra: abban az esetben, ha a rendszer új sebességkorlátozó táblát észlel, és lehetőség nyílik gyorsítani, a cowboy ezt lasszóval, a ló pedig ugrással jelezheti – de akkor se lepődjünk meg, ha a kínai sárkány kezd el tüzet okádni a képernyőn.

BMW Wants Cartoon Images To Replace Boring Car Visuals. BMW turns adaptive cruise control visuals into animated cartoons so you can tell what your car is seeing and doing. #patentsandtrademarks #scoop #technology Read: https://t.co/I6y7N8b8oR pic.twitter.com/3qi6HhrtG8

— CarBuzz (@CarBuzzcom) June 23, 2023