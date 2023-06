Többször írtunk már a defenzív vezetési stílus életmentő hatásáról. Mert rengeteg idióta van az utakon, és ha lesüllyedünk a szintjükre, és belemegyünk egy adok-kapok szituációba, akkor azzal csak magunkat és utasainkat veszélyeztetjük.

Ám vannak autósok, akiknek hiába engedünk, hiába adunk nekik teret és helyet, még akkor is ha szabálytalanok, ők megtalálják a módot arra, hogy valamiért sértve érezzék magukat. Három ilyen nehezen hárítható példát mutatunk, amelyeket megfigyelve talán mi is tanulhatunk valamit, mit, mikor, hogyan kellene elkerülni.

Szabálytalanul siet, de mutogatni mindig van idő

Pofátlanul kanyarodik, feltartja a sort, majd sűrű elnézés helyett inkább üldözőbe veszi azt akit feltartott, büntetőfékkel megállítja, majd üti az ablakot. Tipikus “mindenkinél fontosabb vagyok” attitűd, aminél minden szó csak olaj a tűzre.

Két dudás egy szűkületben

zerencsére a kezdetektől fogva követjük a helyzetet, így elég világosan láthatjuk, hogy mi történt. Két sáv, útszűkület az építkezések miatt, ideiglenes közlekedési táblák. A jobb szélső sáv pedig többek között a buszok számára van fenntartva. A BMW sofőrje azonban igazán nem akad fenn ilyen apróságokon, és megpróbál ezen a sávon törni előre. Nem sikerül, a felvételt készítő autós egyfajta leckeként nem engedi át.

Az objektivitás kedvéért meg kell jegyezni, hogy a kamerával felszerelt autó vezetője elég erőteljesen kikényszerítette az elsőbbségét, és eléggé kompromisszummentesen blokkolta a sávváltást.

Egy agresszív sofőrnek egy ilyen manőver viszont vörös posztó, függetlenül attól, hogy igaza van-e vagy sem. Az E39 vezetője pedig nem hagyta annyiban a dolgot, innen már nem volt olyan fontos sietni. A következő közlekedési lámpánál, ami abban a pillanatban piros volt, megelőzte a kamerás sofőrt, megállt előtte keresztben a zebrán és elment a szokásos ablakot kocogtató kioktatásra.

Mintha tűzoltó lenne, neki adjanak utat!

Az orosu közösségi oldalakon terjed egy szabálysértő autósról készült videó. A Lexusban utazó 25 éves sofőr úgy közlekedik, mintha csak megkülönböztető jelzése lenne, elöl is lesötétített ablakkal, ahogy kell. Neki is van még ideje a pampogásra, de pont ezzel intézte el magát, a lehúzott ablakkal, megállással tökéletesen beazonosítható lett, a rendőrség pedig megtalálta az akció miatt, és több szabályszegés miatt kapott bírságot, valamint a fóliákat is el kell távolítania az autóról.