Május 10-én tartotta éves küzgyűlését Európa egyik legjelentősebb autógyártója, a Volkswagen. A Berlinben megrendezett gyűlés nem a szokott mederben folyt, a pénzügyeket érintő unalmas beszédek helyett a jövőért aggódó klímaaktivisták vették át a főszerepet.

A rendezvényt több módon is megzavarták, első körben lezárták a helyszínre tartó utakat, és kültéren az emberjogi aggályokat felvető tüntetők mutatták meg magukat. Az összetett akció ebben az esetben erre az ügyre volt kihegyezve, a Volkswagen ugyanis Kínában terjeszkedik, hszincsiangi (kínai) vegyesvállalatuk működését pedig többen bírálták. Egyes emberjogi szervezetek szerint a helyi ujgur kisebbség kizsákmányolása zajlik a térségben, ami ellen nem lép fel kellőképpen a Volkswagen.

A hagyományos, plakátokkal, feliratokkal történő tüntetés mellett a rendezvényt megzavaró akciókra is sor került. A megbeszélés kezdete után egy férfi rohant a terem elé, és – mielőtt a biztonságiak közbeléphettek volna – tortát dobott Hans Dieter Pötsch, a Porsche igazgatótanácsának és a Volkswagen felügyelőbizottságának elnöke felé.

A repülő sütemény senkit sem talált el, de ez nem jelentette a tiltakozás végét. A beszédek során többen behatoltak a rendezvényterembe, és bekiabálásokkal, feliratokat felmutatva zavarták meg a részvényesek pénzügyeken merengő tömegét.

Oliver Blume-nak is meg kellett szakítania beszédét, amikor egy meztelen aktivista egy plakáttal hangosan megzavarta beszédét, aki szintén az emberi jogok gyenge képviselete miatt emelte fel hangját. Végül a leghivatalosabb lehetőséget is kihasználta a “Fridays for Future” klímaaktivista szervezet, és a vezetéssel szemben kritikus részvényesek meghívásának eleget téve beszédben bírálta a Volkswagen jelenlegi vezetését.