Használt autót vásárolni mindig nehéz feladat, főleg ha nem egy ismerős autóját akarjuk megvenni, hanem egy teljesen ismeretlen járművet néztünk ki, ismeretlen tulajjal.

Ilyenkor jön gyullad ki a vörös izzó az agyban és felteszed a kérdést, hogy “mi van ha át akar verni és egy pénztemetőt akar rámsózni?”. Ezt az érzést csak tetézi, ha semennyire nem értesz az autókhoz. Ilyenkor két dolgot tehetsz:

Mindenképp vigyél magaddal egy ismerőst, vagy független szakértőt, aki otthon van a használt autók világában és segít választani.

Légy tisztában az autóvásárlás jogi hátterével.

Előbbiben akár Értékbecslő videósorozatukból jól ismert kollégáink is tudnak segíteni. Utóbbiban pedig Dr. Jagusztin Tamás, Pest Vármegyei Főügyészség Közérdekvédelmi Osztály osztályvezető ügyésze nyújt felvilágosítást, tanácsait nemrég tette közzé a hazai balesetmegelőzési portál.

Milyen hiba az, amit a vásárlás után számon lehet kérni a használt autó eladóján?

Az eladó köteles tájékoztatni a vevőt minden lényeges körülményről, de a vevő is köteles tájékozódni. A vevő a megvásárolni kívánt gépjárművet megtekintheti, megvizsgálhatja. Ezzel a lehetőséggel érdemes élni, mivel ennek elmaradása esetén is, azokra a hibákra, amelyeket a vevő kellően gondos, észszerű megtekintés mellett felismerhetett volna (ezek az ún. nyílt hibák), úgy kell tekinteni, mint amelyeket elfogadott és az autót ezek ismeretében vette meg.

A használt autó eladója nem felel azért a hibáért, amelyet vásárláskor közölt a vevővel, vagy amelyről a vevőnek tudnia kellett, akár azért, mert azt észlelte, akár azért, mert azt fel kellett volna ismernie gondos, észszerű megtekintés mellett. Ilyen, az eladón utólag nem számon kérhető hibák azok is, amelyeket a vevőnek az eladó tájékoztatása, a szerződéskötés körülményei, illetőleg a gépjármű életkora, állapota és használtsági foka alapján egyébként számításba kellett vennie. De ide kell sorolni azokat a hibákat is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a nyílt hibákra tekintettel feltételezhető, előrelátható.

Ha tehát a későbbiekben olyan hibát észlel a vevő, amelyről a vásárláskor nem tájékoztatták, illetve azt fel sem kellett volna ismernie, az ilyen hibáért felel az eladó. Ezek az úgynevezett rejtett hibák, amelyekért úgynevezett kellékszavatossági kötelezettsége van az eladónak.

A vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne. A vevő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti. Továbbá – a kereskedőtől való vásárlás kivételével – a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A vevő a szerződéstől akkor állhat el, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, annak megfelelő határidőben nem tud eleget tenni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Lényeges, hogy javítás esetén a kijavított rész tekintetében a határidők újrakezdődnek.

Így például, el lehet állni a szerződéstől többszöri, eredménytelen javítás után, vagy ha a gépjármű az életkorához és a futásteljesítményéhez képest rendkívül gyakran, sorozatosan meghibásodik, és a javítás többször is eredménytelen. Ha a kijavítást választja a vevő, a hiba kijavításának várható költségét akkor is követelheti, ha a kijavítás ténylegesen még nem történt meg. Természetesen a költségekkel tételesen el is kell majd számolni.

Ha magánszemélytől vásárolunk használt autót, akkor a kellékszavatossági kötelezettsége 1 évig áll fenn az eladónak. Ha kereskedőtől vásárolunk, akkor a kellékszavatosság ideje 2 év, de figyelni kell arra, hogy a szerződésben lerövidíthető 1 évre.

Fontos! A felek közötti szerződésben a törvény számos rendelkezésétől el lehet térni, ezért mindig kellő figyelemmel és alapossággal át kell tanulmányozni a szerződést, és szükség esetén kérjünk szakmai segítséget.

Új autók esetében pedig jogszabály határozza meg a kötelező jótállás idejét (3 év), amelynél hosszabbat is kínálhatnak az autómárkák.