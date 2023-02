Moszkva környékén bukkant fel egy igen ritka Zsiguli, amit a hozzáértő rajongók értékelnek csak igazán. A makulátlan állapotú kombit még 1972-ben gyártották, tehát a sorozatgyártás beindítása után egy évvel.

Motorja 1,2 literes négyhengeres benzines, ami 64 lóerőt termel. Ezzel a végsebesség 138 km/óra, a százas tempót pedig 23 másodpercig tart elérni. A képeken szereplő autó kívül-belül úgy néz ki, mintha most gurult volna ki a gyárkapun. Ára pont ezért 3 millió rubel, vagyis 15 millió forint, amiért egy jó Chery Tiggo 8 Pro Max kínai szabadidőautót is vehet magának bármelyik orosz állampolgát, az új Ladákról nem is beszélve.

A VAZ–2101 sorozatgyártása a Volgai Autógyárban 1970-ben kezdődött meg, eleinte a Fiat mérnökeinek közvetlen irányítása alatt, illetve az olasz autógyár folyamatos technológiai támogatásával. Ezzel egyidőben a szovjet mérnökök megkezdték a 2101-es modellen alapuló további típusváltozatok kifejlesztését, továbbra is erősen hagyatkozva olasz kollégáik szakmai támogatására. A VAZ-2102-es kódjelű kombi 1971-1985 között készült.