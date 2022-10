A 38 éves Christopher Gaylort Arkansasban (USA) szerették volna igazoltatni a rendőrök, mert nem volt rendszám a motorján. A férfi azonban nem állt meg, inkább ráhúzott a gázra és menekülni kezdett.

Az eseményeket a rendőrök fedélzeti kamerája rögzítette. A menekülő motoros többször is 160 km/órás sebességgel hajtott Little Rock utcáin. Egy idő után azonban leugrott a motorról, és futva próbált meneküli, a rendőrök gyorsan utolérték és ezután a férfi egyszer csak lángra kapott.

Police in Arkansas chase a suspect who, it turns out, had a can of gasoline in his backpack. When an officer uses a taser on him, bad things result. pic.twitter.com/rrKNjpZEZo

— Mike (@Doranimated) October 21, 2022