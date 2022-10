A motorosok egyébként is a közlekedés fokozottan veszélyeztetett résztvevői, a kéklámpa-sziréna használata sokak számára plusz stresszhelyzetet teremt, pedig higgadt cselekvéssel, józan belátással számukra is biztonságossá tehető a munkavégzés – írja a rendőrség a nemrég feltöltött fedélzetikamerás videójukhoz. Ezt akkor is érdemes megnézni, ha rutinos autóvezetőnek tartod magad.

A felvételen Dobrocsi Gábor és Horváth Péter József r. törzsőrmesterek, a BRFK KLFO Motoros Alosztályának járőrvezetői láthatók.