Nem lehet mindenki Forma-1-es gumimérnök, de ha nem tudjuk, mit is jelentenek az abroncsokon szereplő nyomás- és egyéb értékek, először inkább nézzünk utána vagy kérjünk segítséget, mielőtt nekikezdenénk a fújásnak.

Ezt nem tette meg az iowai (USA) építési vállalkozás alkalmazottja, akit a főnöke arra kért, pumpálja fel a céges Jeep Cherokee abroncsait, mert a hideg időben csökkent a nyomásuk. A szorgos munkaerő neki is látott a feladatnak, ám nem tudta azt maradéktalanul elvégezni, legalábbis erről értesítette a felettesét.

„Felhívott, hogy hé, főnök, intézem a keréknyomást, de nem tudom, mi van, mert nem jutok 100%-ig” – idézte fel a The Drive-nak Robert, a főnök. „Kérdeztem, hogy mire gondol, kértem, hogy küldjön képet.”

A kép meg is érkezett, és azt mutatta, hogy a Jeep Michelinjeit a dolgozó 93 és 97 PSI közötti értékekre fújta, de 100-ig az istennek sem tudott eljutni. A többség már sejtheti, miért: a PSI a pound per square inch, vagyis a font per négyzethüvelyk rövidítése, az USA-ban ezt használják a nyomás (egyik) mértékegységeként. A normál érték valahol 25 és 50 PSI, azaz 1,7–3,5 bar körül lenne, a 100-at (6,9 bar) súroló nyomás a szó szoros értelmében robbanásveszélyes a személyautós gumiabroncsoknál. „Visszahívtam, hogy kiskomám, tűnj az autó közeléből, amilyen gyorsan csak tudsz!” – folytatta a sztorit a főnök.

A dolgozó egyébként még nagyjából egy mérföldet (1,6 km) le is vezetett az autóval, mielőtt szólt volna, minden bizonnyal nem egyszer összekoccantak a fogai…

A cégvezető végül elmondása szerint „katonai felszerelésben”, golyóálló mellényben, kúszva közelítette meg a „lufira” emlékeztető gumikat a leengedéshez.

„Csak reménykedtem, hogy nem fognak eldurranni. Kész csoda, hogy nem tették. Bár mókás lett volna, ha a levegőbe dobják a Jeepet. Eszelős volt a nyomás, nem is találok rá szavakat. Csak úgy süvített kifelé a levegő a szelepen” – magyarázta, hozzátéve, hogy a Redditen is megosztott történetet ő és mások is viccesnek találták.

Azért elsőre talán nem látta annyira humorosnak az esetet, mert míg a Jeep jelenleg is az építési vállalkozásnál szolgál, a 100%-ra törekvő alkalmazott már nincs az alkalmazásukban.