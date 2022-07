Múlt hétvégén került sor a Ferrari Cavalcade 2022-es eseményére, az olasz márka exkluzív, zártkörű találkozójára. A típusspecifikus összejövetelt – a koronavírus-korlátozások miatt – két év után rendezték meg újra, ám nem minden a tervek szerint alakult. Nagyjából 70-80 darab Ferrari Monza volt jelen a rendezvényen, de a váratlanul leszakadó eső keserű szájízt adott tulajdonosainak.

Az Icona-sorozat első fecskéjeként mutatták be 2018-ban a Ferrari Monzát: az együléses SP1-et és a kétüléses SP2-t is 799 lóerős, V12-es motor hajtja. A kabrió ráadásul limitált szériás, mindössze 499 darab készült belőle – exkluzivitását jól mutatja, hogy csak kiemelt Ferrari-ügyfelek juthattak hozzá, akiknek mindezen felül volt is „felesleges” kétmillió dollárjuk, amit mostani árfolyamon majdnem 770 millió forintnak felel meg.

Nem derült ki, mekkora kárt okozott a több tucat Monzában az elromló időjárás, mindenesetre a szervezők gondosan ügyeltek arra, hogy minél kevesebb felvétel készüljön a kellemetlen fordulatról. Pedig a Ferrari Cavalcade-ra még a belépő árát is megkérik: a résztvevőknek 30 ezer dollárt, átszámítva 11,5 millió forintot kellett fizetniük.

A SupercarBlog és a Varryx beszámolója szerint a fioranói tesztpályán mindenki igyekezett mihamarabb menedékbe húzódni a vihar elől. A felvonulás így elmaradt, a történteket pedig mindkét forrás erős kijelentéssel tálalta, miszerint a Ferrari „tönkretette”, „megrongálta” a Monzákat. A maranellói gyártó nyilvános egyelőre nem kommentálta a történteket.

Ugyanakkor kétmillió dolláros autók esetén érdemes figyelni arra, hogy ne maradjanak kint a szakadó esőben, különösen akkor, ha még tetejük sincsen.