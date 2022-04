Bármennyire is tűnik április 1-jei tréfának, úgy tűnik, igaz a hír: annak ellenére, hogy eddig leginkább felnőtteket szokhattunk meg szuperautók volánjainál, a Track Days csapata jóvoltából ezentúl fiatalkorúak is megtapasztalhatják az Egyesült Királyságban, milyen is száguldozni.

A lehetőség kifejezetten 10 és 17 év közötti gyerekeknek szól, akik egy Ferrari 458 Italia vagy egy Lamborghini Gallardo LP570 volánja mögé ülhetnek. A próbavezetés természetesen egy képzett és tapasztalt instruktor jelenlétében zajlik, de közel 10 kilométeren át a programon részt vevő gyerek terelgetheti az 500 lóerőnél is erősebb technikát egy erre kijelölt versenypályán.

A szervezők viszont biztosítanak minden érdeklődőt afelől, hogy biztonságos a részvétel, hiszen a gyerekek védelme érdekében több óvintézkedést is tettek, amikkel megakadályozható egy esetleges baleset. A Junior Platinum Supercar keretein belül tíz versenypályára van lehetőség eljutni, többek közt a Dunsfold Parkba, mely a Top Gear tesztpályájaként vált ismertté.

Tudniillik azonban, hogy egyik szupersportautó sem gyerekjáték: a Ferrari egy 562 lóerős, V8-as motor hajtja, amivel 3,4 másodperc alatt teljesíthető a 0-100 km/órás sprint, míg a csúcssebesség megközelíti a 340 km/órát. A Lamborghini sem kutyaütőbb ilyen szempontból az ugyanilyen teljesítményű, V10-es hajtással, amivel 3,9 másodperces gyorsulás és 323 km/órás végsebesség érhető el.

A programhoz társuló felelősséghez mérten és az autók értékeinek ismeretében egészen olcsó mulatság befizetni rá a csillogó szemű kamaszt, aki eddig ilyen autókat legfeljebb a szobája falán, poszteren láthatott. Az árak ugyanis 79 fontról indulnak, ami jelenlegi árfolyamán körülbelül 35 ezer forint.