A Saskatchewan tartománybeli Tisdale lakóit meglepte, amikor július 31-én egy élénkpiros helikopter ereszkedett le a város egyetlen Dairy Queenje – fagylaltot és gyorsételt kínáló amerikai étteremlánc – melletti parkolóba, hatalmas por- és szemétfelhőt kavarva maga körül.

Sokan eleinte azt hitték, hogy a tartomány légimentőinek színét viselő helikopter valamilyen vészhelyzet miatt érkezett a helyszínre. Amikor azonban a város polgármestere meglátta, hogy a jármű utasa egy fagylalttortával a kezében hagyja el az éttermet, rájött, hogy a helikopter egészen más küldetésen van.

Hey @ RCMP about charging your own pilots for picking burgers up at Peters Drive in Red Deer? pic.twitter.com/uKD5q8oRNv