Ítéletidő tombol Németországban és Belgium egyes részein napok óta, az időjárás pusztításának sajnos 100-nál is több halálos áldozata van, károsultja pedig annál is több. Az emberi veszteségek mellett talán elhanyagolható, de azt is videóra vették az árvízkatasztrófa során, ahogyan a leverkuseni Audi-márkakereskedésbe is betört a víz – szúrta ki a Carscoops.

A nagy mennyiségben hömpölygő csapadék hatására több tucat vadonatúj Audi sérült meg komolyabban, néhány esetben egymásra is csúsztak. Egyes példányok totálkárosnak is tekinthetőek, hiszen az áradás a motor mellett a belső kárpitozásnak és az elektronikának sem tett jót.

Több RS-modell is látható a felvételen, közülük is talán a szürke RS6 Avant sínylette meg a leginkább, melynek kinyílt az ajtaja, a motorháztetejére pedig egy fehér RS Q3 Sportback ült fel. Az SUV-k listája sem rövid, a Q3-mal, a Q5-tel és a kategóriában a márka zászlóshajójának számító Q8-cal szemben is 1–0-ra nyert a vihar. Elektromos modelleket is érint a katasztrófa, ilyen például az e-tron, az e-tron GT és az e-tron Sportback.

Megosztottak egy másik felvételt is a hozzászólások között, mely azt örökítette meg, ahogyan az éjszaka közepén az Audi terepjárókat nemcsak ellepi a víz, de valósággal lebegnek a szalonban. Ezek viszont legalább pótolhatóak, áruktól függetlenül, az emberi élet azonban nem, így csak remélni tudjuk, hogy akik eltűntek, biztonságban és épségben kerülnek elő.

A leghíresebb versenypályák sem úszták meg

Az árvíz részben a Nürburgringet és környékét is elérte, olyan értelemben legalábbis mindenképpen, hogy nem tudják megrendezni a hétvégén a kamion Európa-bajnokság versenyeit, mivel a pálya személyzete is közreműködik a mentési munkálatokban. A döntés értelmében a bajnokság így csak augusztus végén, a csehországi Mostban folytatódik.

A történtek hatására adománygyűjtésbe is fogtak, a technikai sportra jellemző összefogó képességgel a csapatok – köztük a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbertet foglalkoztató Révész Racing is – bedobták a közösbe, amijük volt, hogy segítsenek az áldozatokon.

Spa-Francorchamps felett is gyakran gyülekeznek mostanában sötét felhők, amikből ezúttal olyan égi „áldás” zúdult a pályára, hogy az egyik összekötő út beszakadt, aminek hatására a paddock megközelíthetetlenné vált. Átmenetileg be is zárt a Forma-1-es Belga Nagydíjnak szintén augusztus utolsó hétvégéjén otthont adó aszfaltcsík.