Különösen érzékenyen érintett az alábbi videó, hiszen másféléves kislányunknak épp most szereztünk be, egy a videón is látható, trambulint és csúszdát. Nyilván nem sűrűn történik ilyen baleset, de most kicsit örülök, hogy az udvarunk a ház mögött van, jó távol az úttól.

A balest után a hölgynek az volt az első dolga, hogy a parókát visszarakja a fejére. Szerencsére senki nem sérült meg a kerti játékokon és az autón kívül.

De nem csak egy autó lehet veszélyes a medencékre, fordítva is elsülhet a dolog:

A Rio de Janeirótól durván 530 km-re fekvő Viktória városban szakad be egy rosszul kivitelezett úszómedence április 22-én. Mi ezzel a gond? Az, hogy a medence alatt egy komplett mélygarázs volt. Állítólag a medence betonszerkezetében nem voltak acélrudak, azért nem bírta el a víz súlyát.