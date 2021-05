Viszonylag kevés ahhoz fogható lehetőség adódik a fekete öves autógyűjtők számára, mint amit a Collecting Cars kínál most. Egy eredeti raliautó hirdetése került fel, a Subaru Impreza oldalán pedig Richard Burns neve szerepel. A 2000-es évjáratú Subaru pedig nem holmi replika, ez az egyik olyan autó, amit maga Burns hajtott 2000-ben három versenyen is, most pedig új gazdáját keresi.

Már az is különleges helyzet, hogy egy eredeti WRC raliautót vehet meg egy szerencsés. Ha túléli a szezont az autó, legtöbbször elbontják és az alkatrészeiket felhasználják egy új autóhoz, szerencsére nem ez történt Burns autójával. A 2000-es rali szezon augusztusában történt nagy bukása után került elő a 11-es alvázszámú Subaru, amivel Szeptemberben a Tour de Corse-n, Októberben a Rallye Sanremón és Novemberben a brit Network Q Rally-n állt rajthoz, utóbbin futamgyőzelmet is aratott.

1998 és 1999 után így harmadjára is megnyerte a brit ralibajnokságot, méghozzá ezzel az autóval, amit most bárki megvehet. A 11-es alvázszámú autó életútja különösen indult. Már akkor is más tulajdonában volt, amikor Szeptemberben Burns rajthoz állt vele. Így, amikor Novemberben megnyerte az év utolsó versenyét, a 11-es Impreza a célvonalat átlépve szinte egyenesen visszakerült a tulajdonosához.

Úgy került vissza a tulajdonosához, ahogy Burns és Reid kiszállt belőle az utolsó verseny után a Margam Country Parkban. Semmit nem kozmetikáztak rajta, az összes szerzett sérülését meghagyták. Sőt, annyira eredeti az autó, hogy benne maradtak Reid utolsó napon használt jegyzetei, egy Nokia mobiltelefon és energia szeletek az ajtózsebekben és a mai napig benne is vannak. Az ülések, a kormány, a FIA hitelesítő dokumentumai, amik az utolsó versenyhez kellettek, minden részlet eredeti.

Sikeres szezonja után az autót eltették, hogy megőrizzék az utókornak. Miután Burns 2001-ben világbajnok lett, a 11-es alvázszámú Subaru értéke is feljebb szaladt, 2003-as halála után pedig szárnyalni kezdett, de az autó nem került elő egészen 2019-ig. Akkor teljes felújításon esett át a motor és a fékrendszer. Kínosan ügyeltek arra a 3,0 literes boxermotor kiszerelésekor, hogy az eredeti kosz a lehető leginkább megmaradjon a motortérben, de rendbe kellett tenni, mert fellépése volt az autónak Goodwoodban.

A 2019-es sebességfesztiválon egy külön szakaszt kaptak a raliautók. Nem aszfalton, hanem kijelölt földúton csapattak a pilóták eredeti versenyautókkal, többek között Burns Subarujával is. Egy héten keresztül napi háromszor tették meg vele a rögtönzött raliszakaszt, ami a csövön kifért, az autó pedig bármiféle probléma nélkül tűrte. Goodwood után visszavettek a futómű magasságából és aszfaltra szánt gumkat raktak rá, de megvannak a 2000-ben utoljára használt murva gumik is az eredeti felniken.

Ebben a karban tartott és bejáratott, de eredeti állapotában várja most az új gazdáját. A Collecting Cars árverésén jelenleg 400 000 fontot adna érte egy vevő, ami már most több mint 180 millió forint, és ennél még több is összejöhet. Nem is vehetne senki ennyire eredeti WRC raliautót, aminek a kormányát egy világbanjok kesztyűje is koptatta.