A világ egyik legnagyobb teherhajója, az Ever Given teljesen lezárta a hajóforgalmat a Szuezi-csatornán. A 400 méter hosszú, 58,8 méter széles konténerszállító hajó keresztbe fordult és zátonyra futott kedden, kiszabadításán vontatóhajók dolgoznak, nem kizárt, hogy az összes rakományt le kell pakolni róla – írja a BBC.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Julianne Cona (@fallenhearts17) által megosztott bejegyzés

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy miért fordult keresztbe a hajó. Sal Mercogliano tengerészeti történész szerint az ilyen balesetek nagyon ritkán fordulnak elő, azonban igen súlyos következményei lehetnek a világkereskedelemre, hiszen a hajó mögött óriási “dugó” alakult ki. Az Ever Given kiszabadítása több napig is eltarthat, hiszen rengeteg homokot kell eltávolítani a hajó mellől.

Ez a legnagyobb hajó, amely valaha zátonyra futott a csatornában. Ha nem sikerül dagály idején elvontatniuk, akkor ki kell pakolni a rakományát – mondta Mercogliano.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tuttonavi (@tuttonavi) által megosztott bejegyzés

A 400 méteres szörnyeteg Panamai zászló alatt hajózik, és 20388 darab konténert képes szállítani. A hajó teljesítménye 79395 lóerő, maximális sebesség 22 csomó, azaz 39 km/óra.

Az alábbi videón látható a zátonyra futott teherhajó: