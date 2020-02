Hart végül bíróságra vitte az ügyet, ahol hosszas tárgyalások után a közlekedési hatóság vesztett. Hiába utasítottak el korábban több istennel kapcsolatos rendszámtáblát, Ben Hart végül megkapta az IM GOD rendszámot. A közlekedési hatóságnak pedig az ügyvédi díjakat és a perköltséget is állnia kell, ez együtt több mint 45 millió forintnyi amerikai dollár.

WaPo: Ben Hart says no one can prove he’s not God. And now the state of Kentucky can’t stop the 80-year-old longtime atheist from spelling out the claim — “IM GOD” — on his license plate.

— Danny Eldredge (@danielgeldredge) February 19, 2020