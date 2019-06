A ma kapható BMW-k közül sokak szerint a 2-es sorozat kupé és kabrió változata nyújtja azt az élményt, melyet a bajor márkához társítunk. Leginkább a sportos modellek, tehát az M240i és M2-es nyerték meg a vezetni szerető vásárlókat, de ezeket is lehet még tovább izmosítani vagy épp pályára felkészíteni, mint minden mást is. Számtalan tuningcég kínál mindenféle csomagokat hozzá és a brit Mulgari is beáll ebbe a sorba.

Egyenesen azt ígérik, hogy az E30 M3 szellemiségét hozzák vissza, amire talán a leginkább a kiszélesített karosszériával utalnak. Annyira biztosak a dolgukban, hogy átnevezték a kreációt Icon03-ra. Míg a karosszériát az E30-as legsportosabb változata ihlette, addig a karbontető, a splitter és a diffúzor az E46 M3 CSL-t idézi. Igaz, semmi konkrét egyezőség nincs azon kívül, hogy ezen is megtalálhatóak ezek az elemek. A lényeg azonban a Mulgari szerint a futómű, melyet áthangoltak, hogy sokkal nagyobb legyen a vezetési élmény.

A motor megmaradt az M240i-ben használt 3 literes, sorhatos, turbós, de a teljesítmény valamivel 500 lóerő alatti, míg a nyomaték 590 Nm. Az autó gyári állapotában 340 lóerőt és 500 Nm nyomatékot tud. A Mulgari Icon03-ból mindössze 25 példány készül és hamarosan látogatást tesznek vele a Nürburgringen, hogy a kedves vevők lássák, valóban fejlesztettek az autón.