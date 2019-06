A Rolls-Royce Cullinan az angolok szerint azoknak szól, akik a luxuslimuzinok nyújtotta élményt járatlan úton és a mindennapokban szeretnék élvezni, de ezzel együtt tagadhatatlanul új vásárlókat szólított meg. Már csak azért is, mert kicsivel 100 millió forintnak megfelelő indulóárával ez lett a belépőmodell. Divatos módon szabadidő-autó lett, hatalmas méretben, amire azok is ráharapnak, akik korábban Range Rovert használtak. Ilyenek például az amerikai sztárfocisták, mint Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. az idei szezonban már a Cleveland Browns játékosaként lép pályára, míg korábban a New York Giants színeiben küzdött a győzelemért. Egyike a legjobban fizetett amerikai focistáknak (15 millió dollárnál többet is bezsebel egy évben) és természetesen szereti a feltűnő autókat, így a Rolls-Royce Cullinanja sem maradhatott egyszerű, fekete színű. Az autó élénk narancssárga fóliát kapott és hatalmas, 26 colos Forgiato felniken gurul. A csomagtartóban nagy mélyláda figyel, hogy a hangzás is rendben legyen.

Legtöbben azonban azon akadtak ki, hogy az elején lévő Spirit of Ecstasy szobrocskát lecseréltette a saját magát mintázó Spirit of Odell-re.